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    ДТП у Харкові: поліція встановила ще одного учасника аварії

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    У Харкові 7 листопада автомобіль збив чотирьох людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу - ДТП у Харкові: поліція встановила ще одного учасника аварії
    У Харкові 7 листопада автомобіль збив чотирьох людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу

    У справі про резонансну ДТП з'явився ще один свідок - його причетність до аварії з'ясує слідство

    Правоохоронці встановили ще одного ймовірного учасника дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, коли автомобіль влетів на острівець безпеки. Його виявили завдяки обробці записів з камер відеоспостереження, розташованих на перехресті.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області

    «Обробка записів з камер відеоспостереження розташованих на перехресті, де сталася автопригода, допомогла слідчим більш детально відтворити обставини виникнення аварії», - наголошується у повідомленні.

    За даними поліції, під час роботи з відеозаписами з'ясувалося, що одночасно з авто затриманого громадянина Ємену в середній смузі руху слідував автомобіль Volkswagen Jetta. Відзначається, що на перехресті проспекту Науки і вулиці Бакуліна водій почав здійснювати маневр ліворуч у ліву смугу руху, де їхав Volkswagen Passat, після чого і сталася аварія.

    Зараз водій авто Volkswagen Jetta встановлений. Це харків'янин 1998 року народження. Його допитали у даній кримінальній справі як свідка.

    Поліцейські вилучили авто чоловіка, оглянули і помістили на спеціальний майданчик ГУНП у Харківській області.

    «Встановити факт, чи причетний водій автомобіля Volkswagen Jetta до зазначеної аварії, можливо лише після проведення слідчими відповідних слідчих дій, а також експертних досліджень (комплексної автотехнічної та фоноскопічної експертиз)», - пояснили в поліції.

    Нагадаємо, у Харкові 7 листопада автомобіль збив чотирьох людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу. Як повідомлялося, водій, який у Харкові на «острівці безпеки» збив пішоходів, мчав зі швидкістю до 120 км/год і виявилося, що він нещодавно вийшов із СІЗО під заставу в 105 тисяч гривень. Кермувальника затримували, бо він вчинив напад на дівчину.

    9 листопада суд обрав запобіжний захід водієві, який на великій швидкості виїхав на острівець безпеки в Харкові і збив пішоходів; його заарештували з правом внесення 10,5 млн гривень застави.

     

    Теги: Харків ДТП водій автомобіль аварія поліція
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