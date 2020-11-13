У Хмельницькому автобус збив двох дітей на переході

У МВС наголосили, що діти переходили нерегульований перехід

Дівчинку з переломами госпіталізували, а хлопчикові надали медичну допомогу без госпіталізації

Сьогодні вранці у Хмельницькому маршрутний автобус скоїв наїзд на двох дітей. Одну дитину госпіталізували з переломами.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Інцидент стався у п’ятницю 13 листопада о 8 ранку на вулиці Кам'янецької. Автобус MAN під керуванням 36-річного водія скоїв наїзд на восьмирічну ученицю третього класу і дев’ятирічного четверокласника, які переходили нерегульований перехід.

«Дівчинку з переломами госпіталізували в Хмельницьку міську дитячу лікарню, а хлопчикові надали медичну допомогу без госпіталізації. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав», - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрили справу за ч. 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

До слова, Кабмін зобов’язав пішоходів мати на одязі світлоповертальні елементи. Ці елементи обов’язкові для пішоходів, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям.

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