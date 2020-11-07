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    Події в Україні

    У Харкові водій збив людей на переході: з'явилося відео

    • Розсилка
    У Харкові водій збив людей на переході: з'явилося відео

    Внаслідок інциденту постраждали 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років

    У Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.

    Інцидент трапився на проспекті Науки близько 16:00. На фото, оприлюднених у мережі, карета «швидкої» стоїть біля пішохідного переходу. Медики надають допомогу травмованим. 

    У Facebook опублікували відео ДТП. На ньому видно, як легковик зніс 4 людей, що стояли на острівці безпеки. Після цього машина, проїхавши кілька метрів, зупинилась.

    Крім того, у поліції зазначили, що водій був не громадянином України.

    Як повідомлялося, 4 листопада на вулиці Чорнобильській у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. У водія Volkswagen поліція виявила наркотичні речовини.

    Нагадаємо, 5 листопада на перехресті вулиць Генерала Жмаченка та Будівельників у Дніпровському районі Києва водійка автомобіля Skoda здійснила рух на червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з автомобілем Porsche.

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