Одеська поліція затримала водія Toyota, який наїхав на зупинку з людьми

Водій Toyota не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій були люди

Попередньо, причиною аварії стало перевищення швидкості водієм Toyota.

В Одесі затримано водія Toyota, який 10 листопада на проспекті Небесної Сотні наїхав на зупинку громадського транспорту, в результаті чого травмовано чотирьох пішоходів.

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех.

«Попередньо, причиною аварії стало перевищення швидкості водієм Toyota. Однак це лише попередня версія, остаточне рішення буде прийнято в ході слідства», – підкреслив Бех, додавши, що чоловік був за кермом іномарки, яка належить його родичам.

Станом на 11 листопада чоловік перебуває в статусі підозрюваного, його затримали за ст. 208 КПК України.

За словами Беха, аварія сталася, коли перед водієм Toyota, який рухався по проспекту Небесної Сотні в напрямку вулиці Інглезі, автомобіль BMW почав повертати вліво.

Водій Toyota не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій були люди. В результаті було травмовано четверо громадян: 39-річну і 48-річну жінку, 15-річну дівчину і 16-річного хлопця.

Як уточнив начальник главку, водія BMW, якого доставлено в Одесу з Черкаської області, допитано як свідка.

Рішення про його причетність до аварії буде прийнято після проведення відповідних слідчих дій, у тому числі транспортно-трасологічної, автотехнічної та відеотехнічних експертиз.

За словами поліцейського, встановлено і допитано інші свідків ДТП тощо.

Бех також заявив, що для запобігання таким подіям поліцейські розглядають питання про звернення до обласних органів влади з клопотанням встановити спеціальні камери. Вони фіксуватимуть швидкість учасників дорожнього руху.

«Крім того, ми визначимо всі аварійно-небезпечні ділянки, щоб підсилити там патрулювання», – сказав Бех.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко повідомив про стан постраждалих у ДТП підлітків. Зокрема, стан дівчинки стабільно тяжкий, хлопця – середньої тяжкості.

В Одеській обласній клінічній лікарні перебуває 48-річна потерпіла, яку госпіталізували в стані травматичного шоку. За словами завідувача реанімації цієї лікарні Володимира Фесенка, у неї закрита черепно-мозкова травма, перелом ребер з двох боків, вивих обох гомілок, пневмоторакс, перелом кісток тазу і хребта.

Ще одна потерпіла перебуває у травматологічному відділенні Одеської МКЛ №1.

Як відомо, увечері 10 листопада в Одесі біля ТРЦ «Сіті-Центр» на проспекті Небесної Сотні автомобіль Toyota врізався в зупинку громадського транспорту, де були люди. Чотирьох постраждалих, у тому числі двох підлітків, доставили до лікарні.

До слова, 10 листопада у Києві сталися два масштабних ДТП.

Також у Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.

Як повідомлялося, водій, який у Харкові на «острівці безпеки» збив пішоходів, мчав зі швидкістю до 120 км/год і виявилося, що він нещодавно вийшов із СІЗО під заставу в 105 тисяч гривень. Кермувальника затримували, бо він вчинив напад на дівчину.

Джерело: УНІАН