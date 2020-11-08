ДТП на переході в Харкові: винуватця аварії затримували за побиття дівчини

Винуватця ДТП будуть судити і за наїзд на пішоходів, і за хуліганство

Водій, який у Харкові на «острівці безпеки» збив пішоходів, мчав зі швидкістю до 120 км/год і виявилося, що він нещодавно вийшов із СІЗО під заставу в 105 тисяч гривень. Кермувальника затримували, бо він вчинив напад на дівчину.

Про це розповіли заступник голови МВС Антон Геращенко та заступник голови Харківської міської ради Ігор Терехов.

За інформацією посадовців, водій «Фольксвагена» раніше побив дівчину. І як пише Терехов, цей напад нібито був із застосуванням холодної зброї.

Заступник очільнка МВС уточнив, що на кермом Volkswagen був громадянин Республіки Ємен. Він в 2016 році отримав тимчасове право на проживання в Україні на підставі того, що був зарахований на навчання до Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба.

«Тільки я припускаю, що займався він тут зовсім не навчанням. Судити його будуть не тільки за наїзд на пішоходів, а й за хуліганство. Кілька місяців тому цей іноземний студент напав на дівчину і побив її. Йому було пред'явлено підозру за статтею «Хуліганство». Суд його відпустив під заставу в 105 тисяч гривень. Тепер такий варіант повинен бути виключений», – наголосив Геращенко.

Крім того, заступник міського голови закликав правоохоронні органи з'ясувати, чому водій рухався з настільки високою швидкістю. І, якщо це були перегони по центральному проспекту Харкова, то другий учасник цього «змагання« теж повинен понести відповідальність.