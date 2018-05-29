ДТП з українцями в Будапешті: у турфірмі вважають, що винна дорожня розмітка

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У фірмі кажуть, що автобус напередодні пройшов необхідний техогляд

У турфірмі, автобус якої потрапив у ДТП в Будапешті, причиною аварії вважають дорожню розмітку. У фірмі кажуть, що автобус напередодні пройшов необхідний техогляд, повідомляє ТСН.

«Ми вважаємо з нашого боку, що дорожня розмітка не відповідала нормальному руху транспорту. Навіть якби водій в тій ситуації максимально застосував гальма, які були повністю справні, вони не змогли би зупинити машину до бар'єру», - каже представник турфірми.

Через аварію угорська поліція відкрила кримінальне провадження. 52-річного водія-українця затримали і допитали. Імовірно, на суд він чекатиме за ґратами.

Як повідомлялося, пізно ввечері 28 травня у Будапешті сталася трагічна аварія - двоповерховий туристичний автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА) з України на шляху до аеропорту Феріхедь у 18-му районі угорської столиці на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти. У результаті зіткнення майже весь другий поверх, де знаходилося два десятка пасажирів було знесено. Наразі відомо про 28 поранених, серед них восьмеро – з важкими травмами.

