ДТП з українцями в Росії: в МЗС розказали про стан постраждалих



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В аварії постраждали 15 громадян України

Унаслідок ДТП в Орловській області РФ між «КамАЗ» і пасажирським автобусом Yutong постраждали 15 громадян України, 12 з них вже могли залишити місцеву лікарню. Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних України Василь Кирилич.

Кирилич зазначив, що один пасажир у важкому стані знаходиться у Крамській райлікарні, ще двоє - в Орловській обласній лікарні. Іншим надано меддопомогу та дозвіл залишити лікарню.

За даними зовнішньополітичного відомства, інші пасажири розміщені в готелях міста Орел. Всього в автобусі перебувало 52 громадян України.

«Консул підтримує постійний зв'язок з черговими УМВС (управління Міністерства внутрішніх справ - ред.) і МНС (Міністерство з надзвичайних ситуацій - ред). Родичів постраждалих поінформували», - додав Кирилич.

Нагадаємо, 29 квітня, в Росії на 423-му кілометрі траси М-2 зіткнулися рейсовий автобус, що їхав з Києва (Україна) та вантажний автомобіль «КамАЗ». Хто був винуватцем дорожньо-транспортної пригоди - поки невідомо. За попередніми даними, обидва транспортні засоби рухалися у попутному напрямку.