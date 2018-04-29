Дуб, посаджений Макроном і Трампом, зник з-під Білого дому

Представники жодної з країн не пояснили причини зникнення дуба

Дерево, яке разом посадили президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп, зникло з-під Білого дому. Саджанець простояв там чотири дні. Про це повідомляє ВВС. Європейський дуб привіз із собою з Франції Еммануель Макрон. Дерево вирощували у лісі Белло на північному сході країни, де наприкінці Першої світової загинули



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Фото: Reuters На місці посадженого дуба залишилася лише жовта трава

Представники жодної з країн не пояснили причини зникнення дуба

Дерево, яке разом посадили президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп, зникло з-під Білого дому. Саджанець простояв там чотири дні.

Про це повідомляє ВВС.

Європейський дуб привіз із собою з Франції Еммануель Макрон. Дерево вирощували у лісі Белло на північному сході країни, де наприкінці Першої світової загинули майже 2 тисячі американських солдат.

Макрон під час зустрічі з Трампом сказав, що це дерево буде згадкою про ті відносини, які пов’язують США та Францію.

Фотограф інформаційного агентства Reuters проїжджаючи повз Білий дім сфотографував місце, де президенти висадили дерево. На його місці залишилася лише жовта трава.

Представники жодної з країн не пояснили причини зникнення дуба. Однак французьке радіо процитувало фахівців-садоводів, які заявили, що цей тип дерева найкраще висаджувати восени, тож можливо «у жовтні дерево повернеться».

На американському ж сайті з питань митного та прикордонного захисту пояснюється, що іноземні рослини до моменту ввезення у США мають пройти певну фітосанітарну сертифікацію.