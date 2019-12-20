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    «Листування» військкоматів із роботодавцями треба припинити – Дубілет

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    «Листування» військкоматів із роботодавцями треба припинити – Дубілет

    Міністр підкреслив, що інформація, яку вимагають ті ж військкомати, вже є в доступі

    Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що в уряді планують спростити оформлення працівників для компаній.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «За законом великі компанії повинні мати спеціальних співробітників, які ведуть облік військовозобов'язаних. Вони знаходяться у постійній кореспонденції з військкоматами по всій країні, повідомляючи їх про будь-яку зміну статусу своїх співробітників. Всі ці листування з військкоматами, звісно, у паперовій формі. Військкомати, трудові книжки, лікарняні та багато інших аспектів — все це має бути максимально спрощено», - написав він.

    Дубілет наголосив, часто інвестори не хочуть приходити в Україну, бо їм доводиться витрачати час та кошти на оформлення працівників у різних структурах: військкоматах, лікарнях тощо.

    Міністр підкреслив, що інформація, яку вимагають ті ж військкомати, вже є в доступі.

    «Але проблема тут не стільки в папері, скільки в тому, що вся інформація, яку військкомати вимагають у бізнесу, у держави вже є», - написав він.

    міністр бізнес військомат робота Дмитро Дубілет
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