Дуда не планує їхати в Росію на річницю Смоленської катастрофи



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Польська делегація братиме участь в пам'ятних заходах в Росії

Президент Польщі Анджей Дуда не планує візит до Російської Федерації на 10-ту річницю Смоленської катастрофи.

Про це повідомляє радіостанція RMF.

За словами представника канцелярії польського президента Анджея Дери, враховуючи напруження у відносинах між Варшавою та Москвою наразі ведуть переговори щодо організації пам'ятних заходів в річницю аварії літака Ту-154М над Смоленськом, внаслідок чого загинув експрезидент Польщі Лех Качиньський.

«Однак після того, що сталося 10 років тому, я думаю, що президент не прибічник поїздки до Росії», - заявив він.

Дера додав, що польська делегація все ж буде присутньою на пам'ятних заходах у Смоленську.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік російського Смоленська під час посадки на військовому аеродромі «Смоленськ-Північний» зазнав катастрофи літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала в Катинь для участі в меморіальних заходах, присвячених 70-й річниці розстрілів НКВС польських військових у 1940 році. У катастрофі загинули всі 96 осіб, що були на борту літака, в тому числі і президентське подружжя – Лех і Марія Качинські, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі.

Польська сторона неодноразово на міжнародному рівні підіймала питання про необхідність повернення Росією уламків літака президента Качинського. Російська сторона відмовляється це робити, наполягаючи, що не може цього зробити до закриття російського слідства. У Варшаві переконані, що небажання віддавати Польщі її ж власність свідчить про те, що Москві є що приховувати у справі катастрофи.