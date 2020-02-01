Літак з евакуйованими з Уханя громадянами чотирьох країн приземлився у Німеччині (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пасажирів доправили до шпиталю на двотижневий карантин

Літак Бундесверу, який забрав з китайського Уханя громадян ФРН та інших країн, приземлився у Франкфурті-на-Майні.

Про це повідомляє ВПС у своєму Twitter.

«Сіли!», – йдеться у пості з відповідним відео.

Пасажирів доправили до шпиталю на двотижневий карантин. Водночас лікарі заявляють, що в разі виявлення вірусу в когось з понад сотні осіб, карантин може затягнутися «на кілька тижнів».

Літак прибув о 16:37, із запізненням через те, що дозаправку та зміну екіпажу довелося робити не в Москві, як попередньо планувалося, а в Гельсінкі.

«У нас був дозвіл на переліт, і дозвіл на посадку також обіцяли. Але ситуація розвивалася по-іншому», – заявила міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Вона сказала, що Москва пояснила несподівану відмову «недостатньою пропускною спроможністю аеропорту». Керівництво Міноборони ФРН не задоволено таким поясненням причин відмови та хоче обговорити цю ситуацію з МЗС наступного тижня.

Тим часом міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас потелефонував своєму китайському колезі Ван Йі. Він, як повідомили з МЗС, подякував китайській стороні за кооперацію в питанні евакуації німецьких громадян з Уханя та запропонував підтримку Німеччини в боротьбі з пандемією.

Як повідомлялося, Москва відмовила у дозаправці німецькому рятувальному літаку, який віз 144 громадян чотирьох країн, евакуйованих з китайського Уханя. Маршрут, який попередньо було погоджено, і який запропонувала сама Москва, довелося терміново змінювати.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

Нагадаємо, кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 259 осіб, понад 11,7 тисячі осіб заразилися. За останню добу померли 46 осіб.