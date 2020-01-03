В МЗС України відреагували на вбивство іранського генерала Сулеймані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак

МЗС України стурбоване атакою на американську військову базу та посольство в Іраку, а також діями Вашингтона у відповідь

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість ескалацію ситуації на Близькому Сході — нападом на американське посольство в Багдаді та військовою операцією США, внаслідок якої був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС.

Так, відомство стурбоване атакою на американську військову базу та посольство в Іраку, а також діями Вашингтона у відповідь.

«Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації та будь-яким актам помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону та глобальної безпеки», — зазначили в МЗС.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.