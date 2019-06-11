Два роки тому українці отримали безвіз із ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

11 червня 2017 року почав працювати безвізовий режим для громадян України

Два роки тому, у 2017-му, 11 червня для громадян України набув чинності безвізовий режим з Європейським Союзом.

З початку запровадження безвізового режиму понад 2,5 млн громадян України скористалися спрощеним порядком поїздок до Європи.

Про лібералізацію візового режиму між Україною та Європейським Союзом, як відомо, почали говорити ще від початку президентства Віктора Ющенка. Зі свого боку Україна скасувала візи для громадян ЄС з 1 вересня 2005 року.

У 2007 році між Україною та Європейським Союзом була підписана Угода про реадмісію, тобто примусове повернення мігрантів, що нелегально потрапили до ЄС з України. Натомість для певних категорій українських громадян візовий режим був спрощений.

У вересні 2008 року на Паризькому саміті Україна-ЄС Віктор Ющенко досяг домовленості із керівництвом ЄС про початок діалогу з визначення умов для безвізового режиму. Офіційно діалог щодо безвізового режиму був розпочатий 9 вересня 2008 року.

Через рік, на саміті Україна-ЄС 22 листопада 2010 року у Брюсселі, був ухвалений План дій щодо лібералізації візового режиму між Україною та ЄС - список реформ, які має здійснити Київ для запровадження нових правил перетину кордону із європейськими країнами. Тоді ж українська влада взяла на себе зобов’язання провести ці реформи.

Лише 16 грудня 2015 року Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій щодо візової лібералізації та 18 грудня 2015 року схвалила шостий і остаточний Звіт, відзначивши успішне виконання Україною всіх необхідних критеріїв для візової лібералізації. За час від прийняття «Плану дій» в Україні змінилося декілька президентів та урядів, пройшла Революція Гідності, почалася війна.

Проте Україні знадобилося ще два роки аби візова лібералізація для її громадян стала реальністю. 6 квітня 2017 року Європейський парламент 521 голосом «за» підтримав надання безвізу Україні, а 26 квітня посли держав-членів Європейського Союзу підтримали рішення Європарламенту.

Потім було голосування Ради міністрів закордонних справ ЄС та підписання цього Рішення президентом Європарламенту та представником головуючої країни (тоді це була Мальта). Зрештою, 11 червня 2017 року безвіз для українців почав працювати.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди з Північною Македонією про взаємне скасування візових вимог.

Джерело: Укрінформ