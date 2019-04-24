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    Суспільство

    Українці зможуть їздити без віз до Північної Македонії

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    Громадяни України зможуть перебувати на території Македонії не більше 90 днів - Українці зможуть їздити без віз до Північної Македонії
    Громадяни України зможуть перебувати на території Македонії не більше 90 днів

    Рішення про безвізовий режим з Північною Македонією було було прийняте на засіданні уряду без обговорення

    Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди з Північною Македонією про взаємне скасування візових вимог. Відповідне розпорядження було прийняте на засіданні уряду без обговорення.

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    Угода передбачає, що громадяни України зможуть перебувати на території Північної Македонії не більше 90 днів. Термін оновлюється на новий до 90 днів протягом одного року з дати першого в'їзду.

    Зазначається, що громадяни Північної Македонії зможуть перебувати в Україні не більше 90 днів протягом півроку.

    Як повідомлялося, з 1 березня громадяни України та Грузії можуть безперешкодно подорожувати по ID-картам.

    Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, Україна і Еквадор запроваджують безвіз.

    Як відомо, Українці з 14 квітня можуть подорожувати до Таїланду без віз

    Зазначимо, що у лютому для українців запрацював безвіз із Уругваєм.

    З 2 листопада 2018 року набрала чинності угода між Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог.

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