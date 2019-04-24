Українці зможуть їздити без віз до Північної Македонії



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Громадяни України зможуть перебувати на території Македонії не більше 90 днів

Рішення про безвізовий режим з Північною Македонією було було прийняте на засіданні уряду без обговорення

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди з Північною Македонією про взаємне скасування візових вимог. Відповідне розпорядження було прийняте на засіданні уряду без обговорення.

Угода передбачає, що громадяни України зможуть перебувати на території Північної Македонії не більше 90 днів. Термін оновлюється на новий до 90 днів протягом одного року з дати першого в'їзду.

Зазначається, що громадяни Північної Македонії зможуть перебувати в Україні не більше 90 днів протягом півроку.

Як повідомлялося, з 1 березня громадяни України та Грузії можуть безперешкодно подорожувати по ID-картам.

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, Україна і Еквадор запроваджують безвіз.

Як відомо, Українці з 14 квітня можуть подорожувати до Таїланду без віз.

Зазначимо, що у лютому для українців запрацював безвіз із Уругваєм.

З 2 листопада 2018 року набрала чинності угода між Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог.