«Дві третини - нам»: Жириновський розрізав торт у вигляді карти України



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Торт у вигляді карти України йому подарували пропагандисти Скабєєва і Попов

Скандальний депутат російської Держдуми Володимир Жириновський розрізав торт у вигляді карти України, який йому на день народження подарували російські пропагандисти Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Розрізаючи торт, Жириновський сказав, що дві третини України повинні відійти Росії.

«Вся південно-східна частина – це Росія... Чернігів, Суми, Донецьк, Запоріжжя, тощо - це все має бути Росія... Малоросія, Новоросія. ...Ми Києву залишаємо те, з чим він до нас прийшов... Залишаємо Україні одну третину ...рух на Захід. Нехай буде називатися Галичина», - заявив Жириновський, розрізаючи торт.

Ведущие передачи «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений @POPOVRTR подарили на день рождения отличный торт. Сегодня мы его нарезали. pic.twitter.com/ACmH5pdZUk — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 26 квітня 2019 р.

Нагадаємо, у січні цього року Генпрокуратура України склала повідомлення про підозру російському політику Володимиру Жириновському у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, в тому числі в діях, які призвели до «повномасштабної окупації території Криму».

«Досудовим розслідуванням встановлено, що Жириновський, перебуваючи на території Російської Федерації, 20.02.2014 у прямому ефірі одного з телеканалів та 23.02.2014 під час зібрання (мітингу) здійснив публічні заклики до приєднання території АР Крим та південно-східних областей України до Російської Федерації. У подальшому, 28.02.2014, перебуваючи на території України, а саме у містах Сімферополі та Севастополі, він шляхом проголошення публічних закликів до жителів півострова та його високопосадовців підбурював їх до здійснення активних умисних дій з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України», - заявили в ГПУ.

Крім того, як повідомили в Генпрокуратурі, Жириновський підписав та забезпечив подання 17.03.2014 до канцелярії посольства Республіки Польща в Москві лист-звернення до Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Польща, в якому містяться заклики до керівництва Польщі до організації та проведення на території окремих західних областей України референдумів, за прикладом проведеного незаконного референдуму на території АР Крим та м. Севастополя, щодо передачі окремих областей України до складу сусідніх держав, у тому числі Польщі.

«Більше того, 20.03.2014 Жириновський, будучи депутатом Державної думи Російської Федерації, проголосував за прийняття федеральних законів щодо включення Російською Федерацією до її складу АР Крим та м. Севастополя, що у подальшому призвело до повномасштабної окупації території АР Крим та м. Севастополя», - підкреслили в ГПУ.

Зазначається, що за цими фактами злочинної діяльності 22.01.2019 працівниками управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України складено повідомлення про підозру Жириновському у вчиненні ним кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Інкримінований Жириновському злочин передбачає можливість його заочного засудження в Україні на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

«Варто зазначити, що 12.09.2014 Євросоюз ввів економічні санкції проти Російської Федерації за сприяння у дестабілізації ситуації в України та окупацію півострова Крим. Ці санкції також включають індивідуальні обмежувальні заходи, а саме заборону в наданні віз та заморожування активів окремих осіб, у тому числі Жириновського. Аналогічні санкції введені Канадою, Австралією та Швейцарією», - додали в ГПУ.

Крім того, як повідомляється, стосовно Жириновського та інших осіб Указом президента України від 15.05.2017 №133/2017 затверджено рішення РНБОУ від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке передбачає відмову в наданні та скасування віз, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів та тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном.



