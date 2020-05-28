Двоє іноземців підірвали у Черкасах банкомат



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Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі Фото: Нацполіція

Зловмисники викрали 400 тис. грн, але їх швидко затримали

На Черкащині двоє іноземців підірвали банкомат та викрали з нього 400 тис. грн. Поліція затримала зловмисників та відкрила кримінальне провадження. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що вночі 19 травня в селі Шевченкове Звенигородського району невідомі підірвали банкомат та викрали понад 400 тисяч гривень. Вибух був такої потужності, що частину приміщення, в якому розташовувався банкомат та сам термінал, було зруйновано.

Під час огляду місця події експерти знайшли речі зловмисників та припустили, що ті травмувалися, адже виявили сліди крові. Слідчі встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє іноземців, які приїхали до Черкащини з території іншої області на автомобілі марки Mercedes на іноземній реєстрації. Після вчинення злочину вони покинули територію області.

«Встановивши їх повні дані, ми з’ясували, що одного із них на початку року депортували з України, але в квітні він повернувся вже під іншим прізвищем», - повідомили в поліції.

Зазначається, що 27 травня зловмисників затримали за місцем їх проживання - на території Житомирської та Івано-Франківської областей. Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили гроші, викрадені з банкомата, газовий балон, інструменти, мобільні телефони, наркотичні засоби, а також автомобіль, який вони використовували під час вчинення правопорушення.

«Зараз оперативники перевіряють причетність затриманих до скоєння схожих злочинів на території Черкаської та інших областей України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) ККУ. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу», - додали у поліції.