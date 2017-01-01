Двоє співробітників СБУ отримали п’ять років тюрми за вимагання $50 тис. у московського попа

Силовикам вдалося уникнути більш суворішого покарання після перекваліфікації судової справи

Колегія суддів Київського районного суду Одеси визнала винними заступника начальника головного відділу захисту національної державності Управління СБУ в Одеській області Кузьму Іванова та заступника начальника Другого відділу головного відділу захисту національної державності Управління СБУ в Одеській області Максима Галкіна у шахрайстві і



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Намісник Свято-Іверсько чоловічого Одеського монастиря УПЦ МП єпископ Діодор

Силовикам вдалося уникнути більш суворішого покарання після перекваліфікації судової справи

Колегія суддів Київського районного суду Одеси визнала винними заступника начальника головного відділу захисту національної державності Управління СБУ в Одеській області Кузьму Іванова та заступника начальника Другого відділу головного відділу захисту національної державності Управління СБУ в Одеській області Максима Галкіна у шахрайстві і засудила обох на 5 років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це стало відомо «Главкому» з судового вироку від 15 грудня.

З матеріалів справи випливає, що співробітники СБУ попередньо розробили план із заволодіння коштами намісника Свято-Іверського чоловічого Одеського монастиря московської церкви в Україні єпископа Діодора. У грудні 2015 року під приводом кримінального провадження один із співробітників поставив вимогу священнослужителю надати $500 тис.

Для шантажу використав нібито підроблену довідку щодо дієздатності прихожанина, пов’язану з переоформленням земельної ділянки з одного з прихожан на користь монастиря. І додав: у разі розголосу ця інформація матиме негативні наслідки, як єпископа Діодора, так і для авторитету всіх представників православної церкви Московського патріархату.

Під час наступної зустрічі намісник монастиря повідомив «есбеушнику»-вимагачу, що у нього є лише $70 тис. Однак згодом сказав, що зможе надати $50 тис. На цій сумі й було викрито обох силовиків.

Обвинувальний акт надійшов до суду за ч.4 ст.368 КК України (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років.

При цьому, суд вважає, що органи досудового розслідування помилково кваліфікували дії співробітників СБУ за «хабарною» статею. І при написанні вироку застовував ч.4 ст.190 КК України, тобто замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Це дозволило співробітникам СБУ уникнути суворішого покарання.