Двоє співробітників СБУ отримали п’ять років тюрми за вимагання $50 тис. у московського попа
- Сьогодні, 15:46
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Розсилка
Силовикам вдалося уникнути більш суворішого покарання після перекваліфікації судової справи
Колегія суддів Київського районного суду Одеси визнала винними заступника начальника головного відділу захисту національної державності Управління СБУ в Одеській області Кузьму Іванова та заступника начальника Другого відділу головного відділу захисту національної державності Управління СБУ в Одеській області Максима Галкіна у шахрайстві і засудила обох на 5 років в’язниці з конфіскацією майна.
Про це стало відомо «Главкому» з судового вироку від 15 грудня.
З матеріалів справи випливає, що співробітники СБУ попередньо розробили план із заволодіння коштами намісника Свято-Іверського чоловічого Одеського монастиря московської церкви в Україні єпископа Діодора. У грудні 2015 року під приводом кримінального провадження один із співробітників поставив вимогу священнослужителю надати $500 тис.
Для шантажу використав нібито підроблену довідку щодо дієздатності прихожанина, пов’язану з переоформленням земельної ділянки з одного з прихожан на користь монастиря. І додав: у разі розголосу ця інформація матиме негативні наслідки, як єпископа Діодора, так і для авторитету всіх представників православної церкви Московського патріархату.
Під час наступної зустрічі намісник монастиря повідомив «есбеушнику»-вимагачу, що у нього є лише $70 тис. Однак згодом сказав, що зможе надати $50 тис. На цій сумі й було викрито обох силовиків.
Обвинувальний акт надійшов до суду за ч.4 ст.368 КК України (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років.
При цьому, суд вважає, що органи досудового розслідування помилково кваліфікували дії співробітників СБУ за «хабарною» статею. І при написанні вироку застовував ч.4 ст.190 КК України, тобто замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Це дозволило співробітникам СБУ уникнути суворішого покарання.