Двоє пасажирів не сіли на рейс Тегеран-Київ, що розбився в Ірані



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Катастрофа літака МАУ сталась 8 січня в Ірані

На літак МАУ не сіли двоє людей, і це не українці

Двоє пасажирів не сіли на літак українського Boeing 737, який зазнав авіакатастрофи в Тегерані. Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО України Олексій Данилов.

«Ми мали списки всіх 169 громадян, які були зареєстровані на цей рейс...Звертаю вашу увагу, що на цей рейс сіло 167 громадян, два громадянина не сіло на рейс, який відправлявся з Тегерана. Ім’я хто це є... Рада нацбезпеки і оборони має», — сказав Данилов.

Також, Данилов зауважив, що ці двоє людей — не громадяни України.

Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.

За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.