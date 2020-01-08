Мілан, Париж, Лондон... Куди в останні дні літав лайнер МАУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак МАУ Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR, розбився 8 січня вранці поблизу столиці Ірану

Літак МАУ здійснював регулярні рейси з Києва до Тегерана

Літак «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR, що розбився у середу, 8 січня, вранці в Тегерані, в останні дні здійснював вильоти в міста по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на профільні авіаресурси.

Згідно з їхніми даними, цей літак 4 січня здійснив рейс з Тегерана до Києва і цього ж дня вилетів до Парижа.

З 5-го по 7 січня Boeing 737 здійснив 10 рейсів з Києва до Мілана (два рейси), Тегерана, Лондона, Єревана і з цих міст до Києва.

Востаннє до Тегерана цей літак вилетів з Києва 7 січня о 8:12, зворотній рейс закінчився катастрофою.





Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану. Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 жителів були громадянами Ірану, 32 жителі - громадянами інших країн

За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.



