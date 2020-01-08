У МАУ назвали імена членів екіпажу літака, що розбився в Ірані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівництво авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» 8 січня провело терміновий брифінг в аеропорту «Бориспіль» Фото: УНН

Керівництво авіакомпанії МАУ дало терміновий брифінг

В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані. Їх імена оголосив віцепрезидент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський.

Так, в екіпаж входили:

Японенко Володимир - командир (11 00 годин нальоту),

Наумкін Олексій - інструктор на літаку, який знаходився на борту для посиленого екіпажу (12 000 годин нальоту),

Хоменко Сергій - другий пілот (7 600 годин).

Також представники «Міжнародних авіаліній України» заявили, що на борту було «шестеро бортпровідників: прекрасних дівчат і хлопчиків».

Сосновський зазначив, що екіпаж перед вильотом відпочивав у готелі в Тегерані.

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМі.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану. Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами іших країн.

За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Також в МЗС заявили, що версія теракту чи ракетної атаки на літак МАУ в Ірані наразі виключається.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу. За день до авіакатастрофи літак пройшов технічне обслуговування.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.