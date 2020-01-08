Авіакатастрофа в Ірані. Літаку МАУ було лише три роки



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Літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані 8 січня

Стало відомо, з якої висоти падав український літак в Ірані

Лайнеру Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України», що зазнав вранці 8 січня катастрофи після злету з аеропорту Тегерана, було лише три з половиною роки.

«Главком», з посиланням на профільні авіаресурси, з’ясував, що літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.

«Главком» з посиланням на ресурс flightradar24 з’ясував, що лайнер піднімався на висоту 8000 футів (3632м) із ВПП 29R а/п Тегерану на північний захід, коли сигнали транспондера літака припинилися.

За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі.

Нагадаємо, раніше деякі видання припустили, що український літак могли випадково збити. Зокрема, катастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

За повідомленням представника аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані, на борту літака «Міжнародних авіаліній України», що розбився в Ірані, перебували 176 осіб.

Президент Володимир Зеленський через авіакатастрофу пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» неподалік від іранської столиці Тегерана терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.