Іранські рятувальники знайшли дві чорні скриньки на місці падіння українського літака



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Місце падіння літака МАУ в Ірані Фото: twitter.com/ISNAMEDIA

На місці катастрофи знайдено два самописці - мовний та той, що реєструє параметри польоту

На місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики. Про це повідомляє іранський телеканал IRIB.

Про виявлення бортових самописців журналістам повідомив прокурор Тегерана.

Також повідомляється, що їх передали місцевим правоохоронцям.

Раніше повідомлялося, що на місці падіння літака знайшли перший чорний ящик, пошуки другого ящика тривали.

За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану. Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами іших країн.

За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.



