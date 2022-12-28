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Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
Поранених українців супроводжувала медична бригада Збройних сил Словенії
фото із соцмереж

Поранені бійці були доставлені до Словенії транспортним літаком L-410 Turbolet словенських Збройних сил

До Словенії в середу прибув літак із двома важкопораненими українськими громадянами та людиною, що їх супроводжує, для отримання подальшої повної медичної допомоги та реабілітації. Про це повідомило посольство України у Словенії.

Поранені та людина, що їх супроводжувала, були доставлені до Словенії транспортним літаком L-410 Turbolet словенських Збройних сил, який спеціально для цієї місії був обладнаний медичним модулем для перевезення хворих та поранених. Поранених українців супроводжувала медична бригада Збройних сил Словенії.

Координацією транспортування та подальшого лікування опікувались Управління цивільного захисту та ліквідації наслідків стихійного лиха, Державне управління з підтримки та інтеграції мігрантів, а також міністерства закордонних справ, охорони здоров'я та оборони Словенії.

У Словенії поранені українці пройдуть повний курс лікування у словенських медичних закладах. У посольстві стверджують, що це вже дев’ятнадцята країна-член ЄС, яка зголосилась надати допомогу пораненим українцям із зони бойових дій.

«Висловлюємо щиру вдячність всім причетним державним інституціям Республіки Словенія за триваючу допомогу Україні та українському народу», – зазначили в посольстві.

Нагадаємо, триває 308 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби окупанти завдали два авіаційних та два ракетних удари,  а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.

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Теги: поранення українці війна Словенія

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