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У Кремлі випали з реальності. Данілов різко відповів Пєскову

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Кремлі випали з реальності. Данілов різко відповів Пєскову
Фото з відкритих джерел

«Реалії РФ – це ганьба, поразка та її розвал»

Не існує реалій, за яких Росія «отримає нові території у своєму складі». На країну-агресора чекає лише ганьба і поразка. Так прокоментував заяву прессекретаря Путіна про необхідність поступок з боку України секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов.

«Немає жодних реалій, у яких існують «нові території у складі Росії». Кремлеспікерам час вийти зі стану інформаційного марення. Реалії РФ – це ганьба, поразка та її розвал. Без урахування цих реалій ніякого «мирного плану» не відбудеться. Спілкування з Іблісами (ангел, який був скинутий з небес Аллахом – Главком) призводить до прикрого випадання з реальності», – зазначив секретар РНБО.

До слова, раніше Данілов повідомив, що російські окупанти можуть відкласти масований обстріл української інфраструктури перед Новим роком через економію ракет, але гарантії цьому немає. 

За інформацією секретаря РНБО, Росія змінила тактику стосовно своїх бомбардувальників. Російське командування розумє, що Україна може згинищити їхні бомбардувальники, тому ховає літаки.

Крім того, звертаючись до представників забороненої в Україні Московської церкви, Данілов закликав її служителів офіційно відхреститься від Москви, а не приховувати свою приналежність. 

Також Данілов повідомив, що Україна дуже активно готується до найближчих двох-трьох місяців, які можуть бути вирішальними. Данілов зазначив, що незважаючи на те, що позиція всієї світової спільноти наразі проти росіян, РФ не усвідомлює, що для того, щоб наслідків безпосередньо для їх країни було якомога менше, їм треба відійти з України вже зараз.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині. 

 

 

Теги: анексія окупація росія Дмитро Пєсков Олексій Данілов війна агресія

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