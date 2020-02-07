Двом бойовикам «Самооборони Криму» повідомлено про підозру в службі на незаконно створеному блокпосту



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Бойовики у 2014 році незаконно здійснювали перевірку документів на «Турецькому Валу», обшук авто громадян, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованих жителів Криму

Прокуратура повідомила двом бойовикам «Самооборони Криму» про підозру в службі на незаконно створеному блокпосту

Прокуратура Криму повідомила двом бойовикам «Самооборони Криму» про підозру в службі на незаконно створеному блокпосту «Турецький Вал» в Криму у 2014 році. Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури.

«Прокуратура автономії спільно з ГУНП (Головне управління Національної поліції) в АР Крим та міста Севастополя повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Криму» за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності)», - сказано в ньому.

Зазначається, що двоє громадян України у лютому-березні 2014 року, що були на службі на незаконно створеному блокпосту «Турецький Вал» поблизу Красноперекопська, незаконно здійснювали перевірку документів громадян, обшук їх транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованих жителів Криму.

У 2014 році окупаційною владою «самооборонців» нагороджено медалями «За повернення Криму» і «За захист Криму».

Зазначених осіб оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.