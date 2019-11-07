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    Двомовна Україна? Письменник Василь Шкляр розказав про парадокс – спільне прагнення українців та Путіна

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    Василь Шкляр: А чи є цінністю незалежність України для тих, хто не визнає жодного героя, котрий віддав своє життя за цю незалежність? - Двомовна Україна? Письменник Василь Шкляр розказав про парадокс – спільне прагнення українців та Путіна
    Василь Шкляр: А чи є цінністю незалежність України для тих, хто не визнає жодного героя, котрий віддав своє життя за цю незалежність?

    Василь Шкляр: Кремль навіть у страшному сні не бачить Донбас у складі Росії. Йому потрібен цей плацдарм на нашій території задля впливу на Україну

    «Або ми погоджуємося на дво-, тримовну країну, або будуємо справді унітарну Українську Самостійну Соборну Державу», - таку альтернативу бачить письменник Василь Шкляр. Про це сказа в інтерв’ю «Главкому».

    «Парадокс у тому, що прагнення більшості українців збігається з волею Москви. Кремль навіть у страшному сні не бачить Донбас у складі Росії. Йому потрібен цей плацдарм на нашій території задля впливу на Україну, - пояснив письменник. - Тому я казав про згубність територій, підкреслюю, неінтрегованих в лоно України. І далі говорив про побудову успішної держави, до якої в час геополітичних розламів, неминучих у ХХІ сторіччі, приєднаються всі питомо українські землі. Але приєднаються вже на наших умовах. Якщо це буде нам вигідно».

    Відповідаючи на питання «Главкома», як суспільство поставиться до ініціативи відрізати Донбас і Крим, письменник зазначив, що у своїй більшості суспільство, певна річ, негативно сприймає розлучення з Донбасом і Кримом. «Адже Крим – це Україна, повторюємо ми день у день, наче розганяємо якийсь сумнів. Але ви, мабуть, помітили, що навіть високі політики уже якось механічно повторюють цю мантру. Вони вже одностайно кажуть, що Крим має бути кримсько-татарською автономією у складі України. А скажіть мені, будь ласка, чи гордий кримсько-татарський народ не захоче колись мати власну державу? Захоче. Чи має він на це право? Має. А чи є цінністю незалежність України для тих, хто не визнає жодного героя, котрий віддав своє життя за цю незалежність? Таких запитань безліч. І відповіді на них однозначні», - додав він.

    Шкляр пояснив, що завдання письменника – ставити дражливі питання перед суспільством, а не ухвалювати якісь рішення. «У мене друзів і прихильників на Донбасі більше, ніж у моїх критиків. Я звідти постійно отримую sms, телефонні дзвінки. З окупованих Донецька, Горлівки, Луганська… Я не менше за когось розумію фразу «там наші люди». Цих людей я знаю. Різних», - підсумував він.

    Нагадаємо, Шкляр неодноразово казав, що якщо ми не інтегруємо Крим і Донбас в українське національне лоно, то краще їх позбутися. В іншому випадку матимемо гарячі проблеми і загрозу нашій незалежності.

     Читайте також: Василь Шкляр: Вважайте, що зараз ви розмовляєте з терористом
    Крим Донбас незалежність Україна Василь Шкляр письменник
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