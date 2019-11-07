Василь Шкляр: Майдан в Україні треба узаконити



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Василь Шкляр: Чим більше ми віддаляємося від подій останнього Майдану, то важче буде докопатися до істини

Письменник переконаний, влада навчилася маніпулювати настроями більшості, але їй ніколи не вдасться упокорити пасіонарну меншість

Майдан в Україні треба узаконити як інституцію народного волевиявлення, щоб уникнути силових протистоянь. Про це в інтерв’ю «Главкому» висловився письменник Василь Шкляр.

Письменник переконаний, що влада навчилася маніпулювати настроями більшості, але їй ніколи не вдасться упокорити пасіонарну меншість.

«У нашого народу є два важелі. Вибори і майдан. Спершу більшість робить вибір, а потім меншість виходить на вулицю. Майдан у генах українців ще від давньоруського віча та козацького кола. Сказати б, демократія прямої дії», - зазначив Шкляр.

Проте, на думку письменника, чим більше ми віддаляємося від подій останнього Майдану, то важче буде докопатися до істини. «Час багато чого стирає. Найбільше можливостей для розслідування злочинів мали, звичайно, люди, котрих той майдан виніс на вершину влади. Але вони цього не зробили. Більше того, вони на наших очах свідомо дозволяли втікати убивцям. Це залишає тяжкий осад підозри, недовіри, сумнівів», - наголосив він.

Складність розслідування справ Майдану, на думку Василя Шкляра, полягає ще й у тому, що представники владної верхівки з обох таборів пов’язані між собою значно тісніше, ніж нам здається. «Пов’язані бізнес-інтересами, кумівством у широкому розумінні цього слова, подекуди прямими родинними зв’язками і, що найгірше, криміногенними нитями. Тобто на багатьох із них, якщо не на кожного, є критичний запас компромату, який тримає їх на гачку. Тримає язик за зубами. Тому в кращому разі будуть названі так чи інакше причетні до злодіянь на Майдані, але це будуть персони вже недосяжні для правосуддя. Хіба якісь дрібні офірні цапи», - резюмує письменник.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідуваннь Сергія Горбатюка, який курував справи Майдану.

У свою чергу генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що після звільнення з ГПУ керівника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка ефективність розслідування справ Майдану значно підвищиться.

Нагадаємо, розслідуванням злочинів, пов’язаних з масовими протестами в 2013 – 2014 роках, в майбутньому займеться підрозділ у структурі Державного бюро розслідувань.

У той же час голова Державного бюро розслідувань пояснив, що слідчі Генпрокуратури, які розслідують справи Майдану, перейдуть до Держбюро за спрощеною процедурою.