Виконавцю радянських хітів заборонили в’їзд в Україну

Музикант в'їжджав до тимчасово окупованого Криму через Росію, чим порушував закон України

Міністерство культури та інформаційної політики включило соліста російського гурту «Земляни» Сергія Скачкова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Про це повідомляється у наказі Мінкульту. Подання про внесення музиканта до переліку 2 червня надала Служба безпеки України.

Зокрема, музикант в'їжджав до тимчасово окупованого Криму через Росію, чим порушував закон України, а також підтримував окупаційну владу.

Наразі у списку налічується понад 200 діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. Включення до списку відбувається за поданням Служби безпеки України.

Нагадаємо, щодо 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим, СБУ веде розслідування в рамках кримінального провадження. Розслідування за статтею Кримінального Кодексу України про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Зокрема, мова йде про артистів зі списку, складеного Ізраїльською асоціацією акторів «Маген». Її представники раніше заявили, що через адвокатів звернулися до СБУ з проханням розпочати кримінальне провадження щодо російських знаменитостей, які відвідували Крим із гастролями.