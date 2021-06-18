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    Скандальна Maruv, яка не вилазила з РФ, зібралася в Україну з концертами

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    Українська співачка Maruv (Анна Корсун) здебільшого виступає у Росії - Скандальна Maruv, яка не вилазила з РФ, зібралася в Україну з концертами
    Українська співачка Maruv (Анна Корсун) здебільшого виступає у Росії

    Концерти Maruv заплановані у Києві, Маріуполі та Одесі

    Українська співачка Maruv (Анна Корсун), яка здебільшого виступає у Росії, збирається 18 червня дати концерт у Києві.

    Анонс виступу скандальної співачки опубліковано у Facebook одного із готельно-розважальних комплексів.

    «Епатажна та смілива, неймовірна Maruv. 18 червня у Riverwood Relax Park. Магічний голос, смачні хіти, яскраві танцювальні постановки», – припрошують відвідувачів організатори концерту.

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    Також концерт Maruv запланований в Одесі на 20 червня і в Маріуполі – на 6-8 серпня.

    Варто нагадати, що на початку червня українські співачки Світлана Лобода, Maruv (Анна Корсун), Soyana (Яна Соломко), а також співак Макс Барських виступили на великому концерті в Санкт-Петебурзі Big Love Show.

    Також у 2020 році Maruv поїхала гастролювати Росією і застрягла там.

    Довідка: Анна Корсун – співачка з Дніпра, відома під сценічним ім'ям Maruv. У 2019 вона перемогла на Національному відборі на «Євробачення», але відмовилася підписувати контракт, який зобов'язує виконавця-представника України не виступати в Росії як країні-агресора.

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    Теги: Маріуполь Київ Одеса музика співачка Maruv концерт
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    Скандальна Maruv, яка не вилазила з РФ, зібралася в Україну з концертами