Скандальна Maruv, яка не вилазила з РФ, зібралася в Україну з концертами
Концерти Maruv заплановані у Києві, Маріуполі та Одесі
Українська співачка Maruv (Анна Корсун), яка здебільшого виступає у Росії, збирається 18 червня дати концерт у Києві.
Анонс виступу скандальної співачки опубліковано у Facebook одного із готельно-розважальних комплексів.
«Епатажна та смілива, неймовірна Maruv. 18 червня у Riverwood Relax Park. Магічний голос, смачні хіти, яскраві танцювальні постановки», – припрошують відвідувачів організатори концерту.
Також концерт Maruv запланований в Одесі на 20 червня і в Маріуполі – на 6-8 серпня.
Варто нагадати, що на початку червня українські співачки Світлана Лобода, Maruv (Анна Корсун), Soyana (Яна Соломко), а також співак Макс Барських виступили на великому концерті в Санкт-Петебурзі Big Love Show.
Також у 2020 році Maruv поїхала гастролювати Росією і застрягла там.
Довідка: Анна Корсун – співачка з Дніпра, відома під сценічним ім'ям Maruv. У 2019 вона перемогла на Національному відборі на «Євробачення», але відмовилася підписувати контракт, який зобов'язує виконавця-представника України не виступати в Росії як країні-агресора.