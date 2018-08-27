Джемілєв заявив, що Туреччині вже передали «список для Ердогана»



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Мустафа Джемілєв

Коли Ердоган мав спілкуватися з Путіним, поки невідомо

Україна передала Туреччині список усіх політв’язнів Кремля, яким цікавився президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Про це Громадському повідомив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

«Вже передали. Десь тиждень тому це було», - сказав Джемілєв.

Список передали через українське посольство в Туреччині.

Джемілєв додав, що Ердоган не називав жодних термінів, коли саме він говоритиме з президентом Росії Володимиром Путіним щодо звільнення українських політв’язнів.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому список українських в’язнів у російських тюрмах, з приводу яких він пообіцяв «говорити з Путіним».

За словами Джемілєва, він зустрічався з Ердоганом у липні.