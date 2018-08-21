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    Туреччина попросила список політв’язнів, про яких «говоритимуть з Путіним» - Джемілєв

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    Мустафа Джемілєв - Туреччина попросила список політв’язнів, про яких «говоритимуть з Путіним» - Джемілєв
    Мустафа Джемілєв

    Лідер кримських татар розповів, що просив Ердогана посприяти звільненню українців

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому список українських в’язнів у російських тюрмах, з приводу яких він пообіцяв «говорити з Путіним».

    Про це Джемілєв повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Під час останніх зустрічей, а це було 12 липня, ми разом з Порошенком були на відкритті Трансанатолійської газової системи, у нас знову відбулася зустріч з Ердоганом. Я йому сказав, що зараз у російських в’язницях понад 70 наших політв’язнів. Зробіть, домовтеся з Путіним про їхнє звільнення! Він сказав: звісно, ми вживатимемо якихось заходів, але ви назвіть хоча б кілька імен. Я назвав Сенцова, Кольченка...» – розповів Джемілєв.

    За його словами, кілька днів тому МЗС Туреччини попросило повний список політв’язнів.

    «Я думаю, що все одно вони говоритимуть з Путіним. Але наскільки виявиться продуктивною розмова? Я ще запитував: чи є у вас там «в заначці» ще російські терористи, щоб обміняти? Хоча, з моєї точки зору, це взагалі-то аморально – міняти абсолютно безневинних людей, патріотів своєї країни на терористів, на людей, у котрих руки по лікті в крові», – підкреслив лідер кримських татар.

    Нагадаємо, 21 серпня виповнюється 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.

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