Туреччина попросила список політв’язнів, про яких «говоритимуть з Путіним» - Джемілєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мустафа Джемілєв

Лідер кримських татар розповів, що просив Ердогана посприяти звільненню українців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому список українських в’язнів у російських тюрмах, з приводу яких він пообіцяв «говорити з Путіним».

Про це Джемілєв повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Під час останніх зустрічей, а це було 12 липня, ми разом з Порошенком були на відкритті Трансанатолійської газової системи, у нас знову відбулася зустріч з Ердоганом. Я йому сказав, що зараз у російських в’язницях понад 70 наших політв’язнів. Зробіть, домовтеся з Путіним про їхнє звільнення! Він сказав: звісно, ми вживатимемо якихось заходів, але ви назвіть хоча б кілька імен. Я назвав Сенцова, Кольченка...» – розповів Джемілєв.

За його словами, кілька днів тому МЗС Туреччини попросило повний список політв’язнів.

«Я думаю, що все одно вони говоритимуть з Путіним. Але наскільки виявиться продуктивною розмова? Я ще запитував: чи є у вас там «в заначці» ще російські терористи, щоб обміняти? Хоча, з моєї точки зору, це взагалі-то аморально – міняти абсолютно безневинних людей, патріотів своєї країни на терористів, на людей, у котрих руки по лікті в крові», – підкреслив лідер кримських татар.

Нагадаємо, 21 серпня виповнюється 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.