У київському СІЗО виявлено коронавірус



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У київському СІЗО виявлено коронавірус

Коло контактних осіб — 21 людину — ізолювали й перевели під медичний нагляд

У Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівське СІЗО) коронавірусну хворобу виявили у двох людей — працівника установи й узяту під варту жінку.

Цю інформацію hromadske підтвердили в Міністерстві юстиції з посиланням на директора Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби Сергія Васильєва.

В обох Covid-19 підтвердили 24 липня, хвороба в них тривала безсимптомно, зазначається в повідомленні.

Наразі стан обох задовільний, а коло контактних осіб — 21 людину — ізолювали й перевели під медичний нагляд.

Станом на ранок 28 липня в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах виявлено 53 лабораторно підтверджених випадки на COVID-19. Із них одужали 39 людей, продовжують лікуватися — 19. Одна людина померла.

Зазначимо, що на сьогодні дев’ять областей не готові послабити карантин. Це — Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

Коронавірус в Україні

Всього 66575

Одужали 36744

Хворіють 28202

Померли 1629

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До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.