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    У київському СІЗО виявлено коронавірус

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    У київському СІЗО виявлено коронавірус - У київському СІЗО виявлено коронавірус
    У київському СІЗО виявлено коронавірус

    Коло контактних осіб — 21 людину — ізолювали й перевели під медичний нагляд

    У Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівське СІЗО) коронавірусну хворобу виявили у двох людей — працівника установи й узяту під варту жінку.

    Цю інформацію hromadske підтвердили в Міністерстві юстиції з посиланням на директора Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби Сергія Васильєва.

    В обох Covid-19 підтвердили 24 липня, хвороба в них тривала безсимптомно, зазначається в повідомленні.

    Наразі стан обох задовільний, а коло контактних осіб — 21 людину — ізолювали й перевели під медичний нагляд.

    Станом на ранок 28 липня в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах виявлено 53 лабораторно підтверджених випадки на COVID-19. Із них одужали 39 людей, продовжують лікуватися — 19. Одна людина померла.

    Зазначимо, що на сьогодні дев’ять областей не готові послабити карантин. Це — Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629

    До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.

    Київ СІЗО Україна карантин коронавірус
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