Прорив у лікуванні Covid-19: у Британії успішно випробували новий препарат



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Кей Флітні – одна з тих, хто погодився брати участь у клінічному випробуванні нового методу лікування коронавірусу Фото: ВВС

Лікування від компанії Synairgen передбачає використання білка під назвою інтерферон бета, який виробляє організм, коли бореться з вірусною інфекцією

Британська компанія Synairgen опублікувала попередні результати клінічного випробування нового препарату для лікування Covid-19, застосування якого різко зменшило кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Лікування від компанії Synairgen, яка розташована в Саутгемптоні, передбачає використання білка під назвою інтерферон бета, який виробляє організм, коли бореться з вірусною інфекцією.

Білок вводять безпосередньо у легені пацієнтів з коронавірусом за допомогою небулайзера - сподіваючись, що він стимулюватиме імунну відповідь організму.

Перші результати дозволяють припустити, що таке нове лікування на 79% зменшує вірогідність, що у пацієнта, який потрапив до лікарні з Covid-19, виникнуть ускладнення, які потребуватимуть вентиляції легень.

Компанія-розробник стверджує, що пацієнти мали в два-три рази більше шансів покращити самопочуття настільки, щоб хвороба не перешкоджала повсякденній діяльності.

За їхніми словами, випробування також показало «дуже значне» зменшення задухи серед пацієнтів, які отримували лікування.

Крім того, середній час перебування в лікарні пацієнтів, які отримували новий препарат, скоротився на третину – зменшився в середньому від дев'яти до шести днів.

У подвійному сліпому дослідженні брав участь 101 доброволець, яких госпіталізували у дев'ять лікарень Великої Британії з Covid-19. Половині учасників давали новий препарат, інша половина отримувала плацебо, тобто неактивну речовину.

Керівник дослідження Том Вілкінсон заявив, що якщо результати підтвердять більш масштабні дослідження, нове лікування докорінно змінить ситуацію.

За його словами, хоча випробування було порівняно невеликим, воно з високою ймовірністю підтвердило, що лікування йде на користь пацієнтам.

«Кращих результатів годі було чекати», - заявив виконавчий директор Synairgen Річард Марсден.

Він назвав результати випробування «великим проривом у лікуванні госпіталізованих пацієнтів з Covid-19».

Компанія представить свої висновки медичним регуляторам по всьому світу в найближчі кілька днів, щоб дізнатися, яка додаткова інформація їм потрібна для схвалення лікування. За словами Марсдена, Synairgen зможе поставляти кількасот тисяч доз ліків на місяць вже до зими.

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