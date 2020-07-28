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    На Буковині виявили ще 59 нових хворих Covid-19

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    На Буковині виявили ще 59 нових хворих Covid-19

    Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5751 особу

    За останню добу фахівці Чернівецького обласного лабораторного центру виявили 59 нових випадків COVID-19.

    Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

    За його словами, усього було досліджено 470 зразків людей з підозрами на інфікування.

    Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5751 особу.

    Разом з тим 109 буковинців одужали сьогодні від коронавірусу. Цю недугу зуміли побороти уже 4279 жителів області.

    Зазначимо, що на сьогодні дев’ять областей не готові послабити карантин. Це - Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629

    До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.

    Україна карантин
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