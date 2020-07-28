На Буковині виявили ще 59 нових хворих Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5751 особу

За останню добу фахівці Чернівецького обласного лабораторного центру виявили 59 нових випадків COVID-19.

Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

За його словами, усього було досліджено 470 зразків людей з підозрами на інфікування.



Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5751 особу.



Разом з тим 109 буковинців одужали сьогодні від коронавірусу. Цю недугу зуміли побороти уже 4279 жителів області.

Зазначимо, що на сьогодні дев’ять областей не готові послабити карантин. Це - Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

Коронавірус в Україні

Всього 66575

Одужали 36744

Хворіють 28202

Померли 1629

Копіювати код для вставки

До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.