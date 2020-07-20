Велика Британія замовила 90 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу



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У британському уряді сподіваються, що принаймні одна з вакцин, які наразі розробляються, будуть придатними до використання

Уряд підписав угоду для придбання вакцини, що наразі розробляють фармацевтичні компанії Франції, Німеччини та США

Велика Британія замовить 90 млн доз вакцини від коронавірусу, розробкою яких займаються три компанії з Франції, Німеччини та США. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що уряд підписав угоду для придбання вакцини, що наразі розробляють фармацевтичні компанії BioNtech, Pfizer та Valneva.

Зокрема, 30 млн доз вакцини замовлять від BioNtech/Pfizer, і 60 млн доз – від Valneva.

Це додаткова партія до інших 100 млн доз вакцини від Університету Оксфорда, яку розробляє AstraZeneca.

Оскільки процес розробки ще триває, наразі не відомо, чи усі ці вакцини виявляться дієвими.

В британському уряді сподіваються, що принаймні одна з вакцин, які наразі розробляються, будуть придатними до використання.

«Зберігається ймовірність, що ми взагалі ніколи не отримаємо вакцини [від Covid-19], а якщо отримаємо – що це буде не та вакцина, яка допомагає не захворіти, а яка допомагає пом’якшити симптоми», - зазначає Кейт Бінгем, голова урядової робочої групи з питань вакцинації.

Очікується, що вакцини стануть доступними до кінця 2020 року, але широкомасштабна вакцинація розпочнеться у 2021 році.

В уряді відзначають, що першими вакцину від коронавірусу отримають медики та працівники соціальної сфери.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з п’ятниці, 24 липня, в країні буде введено масочний режим для всіх відвідувачів магазинів і пасажирів громадського транспорту.