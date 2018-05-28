  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Джорджа Буша-старшого знову госпіталізували

    • Розсилка
    <span>Джорджа Буша-старшого знову госпіталізували</span> - Джорджа Буша-старшого знову госпіталізували
    Джорджа Буша-старшого знову госпіталізували

    Політик залишиться в госпіталі на кілька днів для спостереження

    Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого знову госпіталізували через низький тиск.

    Про це повідомив офіційний представник сім'ї Буш Джим Макграт у своєму Twitter.

    Так, він зазначив, що політик залишиться в госпіталі на кілька днів для спостереження.

    «Колишній президент перебуває у свідомості, веде себе бадьоро і не відчуває дискомфорту», - заявив Макграт.

    Раніше повідомлялося, що Буша-старшого госпіталізували через зараження крові. Буш-старший вже був госпіталізований через день після похорону його дружини Барбари. 

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США померла Барбара Буш - дружина 41-го президента США Джорджа Буша старшого, мати 43-го президента США Джорджа Буша молодшого.

    Повідомлялося, що Барбара Буш перебувала в критичному стані. Незважаючи на це, вона відмовилася від подальшого лікування і вирішила перейти на паліативну терапію. Наголошується, що Буш було госпіталізовано з пневмонією в грудні 2013 року. У 2008 році нею була перенесена перфорована виразка.

    На початку березня 2009 року Барбара Буш перенесла успішну операцію на серці з протезування клапана аорти.l

    Читайте також
    здоров'я США Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ