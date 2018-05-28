Джорджа Буша-старшого знову госпіталізували
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Політик залишиться в госпіталі на кілька днів для спостереження
Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого знову госпіталізували через низький тиск.
Про це повідомив офіційний представник сім'ї Буш Джим Макграт у своєму Twitter.
Так, він зазначив, що політик залишиться в госпіталі на кілька днів для спостереження.
«Колишній президент перебуває у свідомості, веде себе бадьоро і не відчуває дискомфорту», - заявив Макграт.
Раніше повідомлялося, що Буша-старшого госпіталізували через зараження крові. Буш-старший вже був госпіталізований через день після похорону його дружини Барбари.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США померла Барбара Буш - дружина 41-го президента США Джорджа Буша старшого, мати 43-го президента США Джорджа Буша молодшого.
Повідомлялося, що Барбара Буш перебувала в критичному стані. Незважаючи на це, вона відмовилася від подальшого лікування і вирішила перейти на паліативну терапію. Наголошується, що Буш було госпіталізовано з пневмонією в грудні 2013 року. У 2008 році нею була перенесена перфорована виразка.
На початку березня 2009 року Барбара Буш перенесла успішну операцію на серці з протезування клапана аорти.l