МОЗ України про платну вакцинацію від Covid-19: буде, але не відразу

Головний санітарний лікар України не виключив, що з часом буде можливим вакцинуватися в позачерговому порядку на платній основі

Вакцинуватися за гроші можна буде не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко відповів на запитання щодо ймовірної вакцинації окремих категорій українців на платній основі.

«Ми розраховуємо, що вона (вакцинація, – ред.) буде безоплатною для всіх громадян України», – зазначив заступник міністра сказав в ефірі «Еспресо.TV»

Разом з тим, він не виключив, що з часом буде можливим вакцинуватися в позачерговому порядку на платній основі.

«У нас є чіткі етапи – як це буде відбуватися, коли ми говоримо про добровільну, безоплатну вакцинацію. В той же час ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий об'єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п'ятого етапу, тобто (здорових, – ред.) українців 18-59 років, купити цю вакцину за гроші», – додав Ляшко.

Але це можна буде робити не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року, оскільки зараз усі об'єми викуплені державою, й у не державних клініках.

«Ми ще поки це питання (платної вакцинації - ред.) навіть не розглядаємо зараз. Увесь пріоритет – виключно на забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'ятьма етапами», – наголосив Ляшко.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.