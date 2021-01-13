Названі симптоми британського штаму коронавірусу у дітей

Температура вище 37 градусів зустрічається майже у половини заражених дітей

Британський штам коронавірусу протікає у дітей з низкою відмінних симптомів.

Про це повідомляє Express з посиланням на експертів.

Більше половини заражених дітей страждають від втоми, багато хто з них стають замкнутими. За даними фахівців, у немовлят захворювання може проявлятися в нападах істерики і плачу.

Також багато дітей, у яких був виявлений британський штам коронавірусу, скаржилися на головний біль. При це одночасно вони можуть відчувати біль в животі.

Температура вище 37 градусів зустрічається майже у половини заражених дітей. Також на наявність інфекції в організмі може вказувати хворе горло. Крім того, близько 35 відсотків немовлят до року страждають від втрати апетиту.

Раніше старший викладач епідеміології Лондонського університету королеви Марії Дипти Гурдасані розповіла про небезпеку британського штаму коронавірусу. За її словами, нова мутація коронавірусу більш заразна для дітей і підлітків до 19 років, так як з більшою ймовірністю може спровокувати симптоми в цій віковій групі.

Небезпечну мутацію коронавірусу вперше виявили у Великобританії у вересні. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути на 70 відсотків більше заразним.