Екологічна катастрофа в Одесі. Голова ОДА визнав: справи кепські



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Підготовчі роботи по перевертанню судна на рівний кіль тривали практично весь день Фото: Оdessa.online

Буксири підрядника не змогли підняти «Делфі», — голова Одеської ОДА Максим Куций

Сьогодні буксири не змогли прибрати танкер «Делфі» з міського пляжу Одеси.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

«Підготовчі роботи по перевертанню судна на рівний кіль тривали практично весь день. Підрядна організація виявилася технічно не спроможною реалізувати свій план за допомогою буксирів» — розповів деталі очільник Одещини.

Буксири не змогли за допомогою водолазів та спеціального крану під’єднати танкер до сталевих тросів та розпочати процес вирівнювання. Операція продовжиться завтра.

Судновласник поки користується правом самостійного підняття танкеру.

«Сподіваємося на успіх, але разом з Адміністрацією морських портів України та Міністерством інфраструктури готуємося до примусового підняття судна, аби у найкоротші терміни прибрати танкер з міського пляжу», — додав Максим Куций.

Нагадаємо, що сьогодні АМПУ оголосили тендер на проведення робіт з ліквідації танкеру з узбережжя міського пляжу Одеси. Початкова вартість — 25 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, уряд визнає затоплення танкера Delfi в Одесі техногенною катастрофою.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Сдно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.