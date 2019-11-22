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    В Одеській затоці терпить лихо танкер

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    В Одеській затоці терпить лихо танкер

    На борту танкера, за різними даними, перебувають від трьох до 15 осіб

    В Одеській затоці терпить лихо невеликий танкер Делфі (IMO 8 866 266) під прапором Молдови, проводиться операція з порятунку екіпажу.

    Про це повідомляє Думська.

    Спочатку судно було в акваторії порту Південний. Його зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси.

    Спершу повідомлялося, що на борту Делфі знаходяться три людини. Пізніше джерела в порту повідомили, що на танкері - не менше 15 осіб.

    «У судна відмовила машина. Його відносить до Ланжерону», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що з порту на порятунок вийшли великий приватний буксир Австралія і потужний буксир Іванов.

    Також у затоці працюють катера Морської пошуково-рятувальної служби.

    Відзначається, що сильний шторм заважає рятувальній операції. Швидкість вітру становить 12 м/с, висота хвилі - 2,3 метри.

    Довжина Делфі 60 метрів, ширина — 10 метрів, водотоннажність близько 1600 тонн.

    Одеса корабель шторм
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