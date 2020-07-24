Із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива



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Сьогодні танкер знову спробують підняти Фото: Думская

Зараз танкер готують до нової спроби підйому

В Одесі стався ще один масштабний розлив палива із затонулого танкера Delfi. Фахівці виявили пляму площею майже 7,5 тис. квадратних метрів.

Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулів, передає видання «Думська».

Караулів зазначив, що бонові загородження не змогли запобігти розливу: неправильно встановлені, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою.

Разом з тим, зараз танкер готують до нової спроби підйому. До судна підігнали плавучий кран.

Нагадаємо, що затонулий в Одесі танкер спробували евакуювати 18 липня, проте під час підйому судна лопнув трос, і операцію із підйому призупинили. Отже, дві спроби підняти танкер провалилися.

Напередодні із затонулого танкера Delfi стався новий витік нафтопродуктів.

Нагадаємо, судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.