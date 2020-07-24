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    Із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива

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    Сьогодні танкер знову спробують підняти&nbsp; - Із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива
    Сьогодні танкер знову спробують підняти 
    Фото: Думская

    Зараз танкер готують до нової спроби підйому

    В Одесі стався ще один масштабний розлив палива із затонулого танкера Delfi. Фахівці виявили пляму площею майже 7,5 тис. квадратних метрів.

    Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулів, передає видання «Думська».

    Караулів зазначив, що бонові загородження не змогли запобігти розливу: неправильно встановлені, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою.

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    Із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива
    Із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива
    Із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива
    Із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива

    Разом з тим, зараз танкер готують до нової спроби підйому. До судна підігнали плавучий кран.

    Нагадаємо, що затонулий в Одесі танкер спробували евакуювати 18 липня, проте під час підйому судна лопнув трос, і операцію із підйому призупинили. Отже, дві спроби підняти танкер провалилися.

    Напередодні із затонулого танкера Delfi стався новий витік нафтопродуктів.

    Нагадаємо, судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

    22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

    За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

    Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

    нафтопродукти Чорне море Одеса корабель пальне
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