Уряд визнає затоплення танкера Delfi в Одесі техногенною катастрофою



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Сьогодні о 13:00 почалася операція з вирівнювання корабля, цим наразі займається його власник, 27 липня операція переходить під контроль Адміністрації морських портів

Рішення комісії з техногенної безпеки дозволить Адміністрації морських портів прибрати корабель з моря за спрощеною процедурою.

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Одеської області у неділю, 26 липня визнає затоплення танкера Delfi техногенною катастрофою. Таке рішення дасть Адміністрації морських портів можливість прибрати корабель за спрощеною процедурою. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, сьогодні о 13:00 почалася операція з вирівнювання корабля, цим наразі займається його власник, 27 липня операція переходить під контроль Адміністрації морських портів.

«Ми вже погодили з очільником Одеської облдержадміністрації провести у неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, визначити подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатись за пришвидшеною процедурою і не втрачати час на бюрократичні процедури», - пояснив Криклій.

Міністр наголосив, що про підняття танкера через стандартну процедуру проведення тендеру у жовтні «навіть думка не допускається».

«АМПУ оголосили стандартну процедуру виходячи з діючих норм законодавства, але вже з неділі отримають всі необхідні інструменти для скорочених процедур», - стверджує Криклій.

Як повідомлялося, сьогодні, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Нагадаємо, судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.