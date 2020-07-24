В Одесі сьогодні знову спробують підняти танкер Delfi



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Судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року

Дві спроби підняти танкер біля одеського пляжу вже провалилися

Затонулий в Одесі танкер сьогодні знову спробують підняти з мілини. Про це повідомив у Facebook співвласник компанії, яка виконує роботи, Андрій Ставніцер.

«Друга спроба зняти танкер Delfi c хвилеріза біля пляжу «Дельфін» сталевими тросами призначена на п'ятницю», - повідомляв він.

Він також повідомив, що перед цим тривають підготовчі роботи.

«Буксири P & O Maritime Ukraine будуть діяти за чужим проектом, який склав підрядник судновласника. Ми можемо тільки чисто виконати свою частину робіт і розраховувати, що троси витримають», - додав він.

Нагадаємо, що затонулий в Одесі танкер спробували евакуювати 18 липня, проте під час підйому судна лопнув трос, і операцію із підйому призупинили. Отже, дві спроби підняти танкер провалилися.

Напередодні із затонулого танкера Delfi стався новий витік нафтопродуктів.

Нагадаємо, судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.







