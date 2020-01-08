Імпічмент Трампа: республіканці готові розпочати судовий процес



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Судовий процес у Сенаті має проходити відповідно до прецеденту, встановленому в 1999 році у справі Білла Клінтона

Лідер більшості сенату Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що в Сенаті є достатньо голосів республіканців, щоб розпочати судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа без підтримки демократів, які вимагають залучення нових свідків.

Про це передає NBC.

Згідно з правилами, оголошеними Макконнеллом, питання про те, чи викликатимуть свідків, буде розглянуто не перед початком, а під час судового розгляду. Сенат, маючи достатню кількість голосів республіканців, може проголосувати проти цього.

За його словами, перший етап судового розгляду передбачає заслуховування «аргументів звинувачення, аргументів захисту» і «відведення часу на письмові запитання», представлені сенаторами від Республіканської та Демократичної партій.

Тільки після цього етапу вирішуватиметься «питання залучення свідків», як це було під час судового розгляду у справі про імпічмент президента Білла Клінтона 20 років тому.

«Це буде вирішено саме тоді, а не до початку судового процесу», - сказав він.

Сам же процес не може розпочатися доти, доки спікер Палати представників Ненсі Пелосі не надішле статті щодо імпічменту в Сенат, проголосовані Палатою 19 грудня.

Макконнелл упродовж усього процесу імпічменту в Палаті представників заявляв, що хоче, аби судовий процес у Сенаті проходив відповідно до прецеденту, встановленому в 1999 році у справі Білла Клінтона. Тоді він відбувався у два етапи: спочатку Сенат погодився заслухати обвинувачення та аргументи захисту, а тоді голосував, чи слід викликати свідків.

У свою чергу, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер неодноразово заявляв, що прагне отримати єдину резолюцію Сенату від самого початку, яка встановить регламент судового процесу і дозволить викликати нових свідків. Демократи, зокрема, хочуть викликати для отримання свідчень колишнього радника з питань національної безпеки Джона Болтона, який заявив у понеділок, що готовий дати свідчення, якщо отримає повістку, а також виконувача обов'язків керівника апарату Білого дому Міка Малвейні.

Раніше повідомлялося, що в США хочуть продовжити розгляд щодо імпічменту Трампа в найближчі дні.