Глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд
- Сьогодні, 20:22
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Світовий банк готовий підтримувати Україну на шляху реформ
Президент України Петро Порошенко у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі провів зустріч з президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Президент Світового банку відзначив ухвалення Верховною Радою закону України про приватизацію.
Співрозмовники підтримали необхідність створення незалежного Антикорупційного суду у відповідності до Конституції України та з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії.
Окрему увагу було приділено реалізації ініціативи президента України щодо розвитку сільської медицини в України з урахуванням кращих світових практик.
Президент Світового банку зазначив про готовність і надалі підтримувати Україну на шляху впровадження структурних реформ в економіці.
Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.
Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.
Також президент України провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.