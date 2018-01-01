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    Глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд

    Світовий банк готовий підтримувати Україну на шляху реформ
    Президент України Петро Порошенко у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі провів зустріч з президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Президент Світового банку відзначив ухвалення Верховною Радою закону України про приватизацію.  Співрозмовники підтримали необхідність
    • Сьогодні, 20:22
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    Світовий банк готовий підтримувати Україну на шляху реформ

    Президент України Петро Порошенко у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі провів зустріч з президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Президент Світового банку відзначив ухвалення Верховною Радою закону України про приватизацію. 

    Співрозмовники підтримали необхідність створення незалежного Антикорупційного суду у відповідності до Конституції України та з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

    Окрему увагу було приділено реалізації ініціативи президента України щодо розвитку сільської медицини в України з урахуванням кращих світових практик.

    Президент Світового банку зазначив про готовність і надалі підтримувати Україну на шляху впровадження структурних реформ в економіці.

    Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

    Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард

    Також президент України провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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