Світовий банк готовий підтримувати Україну на шляху реформ

Президент України Петро Порошенко у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі провів зустріч з президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Президент Світового банку відзначив ухвалення Верховною Радою закону України про приватизацію. Співрозмовники підтримали необхідність



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Світовий банк готовий підтримувати Україну на шляху реформ

Президент України Петро Порошенко у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі провів зустріч з президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент Світового банку відзначив ухвалення Верховною Радою закону України про приватизацію.

Співрозмовники підтримали необхідність створення незалежного Антикорупційного суду у відповідності до Конституції України та з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Окрему увагу було приділено реалізації ініціативи президента України щодо розвитку сільської медицини в України з урахуванням кращих світових практик.

Президент Світового банку зазначив про готовність і надалі підтримувати Україну на шляху впровадження структурних реформ в економіці.

Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Також президент України провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.