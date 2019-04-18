Пєсков чекає, що дебати Зеленського і Порошенка будуть цікавим видовищем



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Дебати кандидатів в президенти України на Суспільному телебаченні у мають відбутися 19 квітня з 20:00 до 21:00

Пєсков відповів на питання журналістів, чи збирається Путін дивитися теледебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи буде Володимир Путін дивитися теледебати між кандидатами в президенти України, але сам зробить це з інтересом.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, чи збирається Путін дивитися теледебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського перед другим туром президентських виборів в Україні.

«Не можу сказати. Чесно кажучи, сам збираюся з'ясувати, де можна буде подивитися. Цікаве, напевно, буде видовище», - відповів Пєсков.

Як відомо, згідно з постановою Центрвиборчкому, дебати кандидатів в президенти України на Суспільному телебаченні у мають відбутися 19 квітня з 20:00 до 21:00.

Також о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

Нагадаємо, в Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у який пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Відомо, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».

Під час шоу на каналі 11 квітня Зеленський та президент Петро Порошенко, який незаплановано прийшов у студію, посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

16 квітня телеканал Коломойського подав до суду на Порошенка.

Джерело: Интерфакс