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    Пєсков чекає, що дебати Зеленського і Порошенка будуть цікавим видовищем

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    Дебати кандидатів в президенти України на Суспільному телебаченні у&nbsp;мають відбутися 19 квітня з 20:00 до 21:00 - Пєсков чекає, що дебати Зеленського і Порошенка будуть цікавим видовищем
    Дебати кандидатів в президенти України на Суспільному телебаченні у мають відбутися 19 квітня з 20:00 до 21:00

    Пєсков відповів на питання журналістів, чи збирається Путін дивитися теледебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського

    Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи буде Володимир Путін дивитися теледебати між кандидатами в президенти України, але сам зробить це з інтересом.

    Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, чи збирається Путін дивитися теледебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського перед другим туром президентських виборів в Україні.

    «Не можу сказати. Чесно кажучи, сам збираюся з'ясувати, де можна буде подивитися. Цікаве, напевно, буде видовище», - відповів Пєсков.

    Як відомо, згідно з постановою Центрвиборчкому, дебати кандидатів в президенти України на Суспільному телебаченні у мають відбутися 19 квітня з 20:00 до 21:00.

    Також о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

    Нагадаємо, в Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у який пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Відомо, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».

    Під час шоу на каналі 11 квітня Зеленський та президент Петро Порошенко, який незаплановано прийшов у студію, посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

    16 квітня телеканал Коломойського подав до суду на Порошенка.

     Читайте також: Я прийшов – тебе нема. Що відомо про дебати на цей момент (оновлюється)

    Джерело: Интерфакс

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