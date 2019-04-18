Пєсков чекає, що дебати Зеленського і Порошенка будуть цікавим видовищем
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Пєсков відповів на питання журналістів, чи збирається Путін дивитися теледебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи буде Володимир Путін дивитися теледебати між кандидатами в президенти України, але сам зробить це з інтересом.
Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, чи збирається Путін дивитися теледебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського перед другим туром президентських виборів в Україні.
«Не можу сказати. Чесно кажучи, сам збираюся з'ясувати, де можна буде подивитися. Цікаве, напевно, буде видовище», - відповів Пєсков.
Як відомо, згідно з постановою Центрвиборчкому, дебати кандидатів в президенти України на Суспільному телебаченні у мають відбутися 19 квітня з 20:00 до 21:00.
Також о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.
Нагадаємо, в Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у який пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.
Відомо, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».
Під час шоу на каналі 11 квітня Зеленський та президент Петро Порошенко, який незаплановано прийшов у студію, посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.
16 квітня телеканал Коломойського подав до суду на Порошенка.
Джерело: Интерфакс