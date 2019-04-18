Аласанія повідомив про свіжі домовленості штабів щодо дебатів на «Олімпійському»



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Дебати на НСК «Олімпійський» мають відбутися о 19 годині 19 квітня

Як повідомив Аласанія, вдалося запобігти того, що телеканали «знову розділилися б на два табори, показуючи дві різні інтерпретації» дебатів

Штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського станом на 18 квітня погодились на варіант єдиної трансляції для всіх телеканалів дебатів, які відбудуться на НСК «Олімпійський».

Про це повідомив голова НCТУ Зураб Аласанія у Facebook.

«Одним з ключових непогоджених між штабами питань було питання картинки», - підкреслив він.

Аласанія пояснив, що для масштабних шоу на великих локаціях потрібна ПТС (пересувна телевізійна станція) - апаратний комплекс на колесах, у якому вручну «зводиться» картинка з камер, розташованих у різних місцях однієї події. Режисер, котрий сидить за пультом – вирішує, що та як показувати, отримуючи сигнал з 16 (у цьому випадку) камер. Від того як саме, на чому і на кому він буде акцентувати - залежить враження глядача про подію та її сприйняття.

«Штаби кандидатів, не довіряючи один одному, ще вчора сходилися на ідеї двох окремих ПТС, кожна з яких обслуговувала б «свого» кандидата і роздавала б картинку зі «своїм» баченням події. Це було б проблемою і для каналів, які взялися ретранслювати подію. Канали знову розділилися б на два табори, показуючи дві різні інтерпретації. І ще глибше занурили б глядачів в окремі «бульбашки» різних реальностей», - підкреслив голова НСТУ.

Сьогодні, як повідомив Аласанія, штаби зійшлися на думці, що картинка все ж має бути одна для всіх, а за фахівцями по ключових позиціях: режисер ефіру (людина, яка зводить за пультом всі сигнали від камер) та оператор-постановник (людина, яка відповідає за розташування і роботу всіх камер) - вони мають звернутися до Суспільного мовника, якому довіряють обидва штаби, і який гарантує рівність доступу та збалансоване висвітлення події.

«Хочу зауважити, що при всьому негативному ставленні чинної та й потенційної влади до Суспільного мовника, коли постають надважливі для країни питання, рівень довіри до незалежної інституції Суспільного мовника у ключових гравців держави - дуже високий», - зауважив голова НСТУ.

Він додав, що очікує рішення ЦВК про можливі зміни постанови 472. Йдеться про зміну часу Національних дебатів з 20:00 до 21:00 (як є зараз) на одну годину пізніше, тобто, з 21:00 до 22:00.

«Якщо ЦВК постанову в частині часу змінить - НСТУ виконає це рішення і зсуне час офіційних дебатів на годину. Це надасть можливість кандидатам встигнути після шоу на НСК завітати в «Олівець» для участі в Національних теледебатах, а одразу після них - у програмі «Зворотний відлік» поспілкуватись з експертами та журналістами у більш вільному, більш інтелектуальному форматі», - пояснив Аласанія.

Як відомо, згідно з постановою Центрвиборчкому, дебати кандидатів в президенти України на Суспільному телебаченні у мають відбутися 19 квітня з 20:00 до 21:00.

Також о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

Нагадаємо, в Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у який пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Відомо, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».

Під час шоу на каналі 11 квітня Зеленський та президент Петро Порошенко, який незаплановано прийшов у студію, посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

16 квітня телеканал Коломойського подав до суду на Порошенка.