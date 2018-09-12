Екс-ватажки бойовиків Ходаковський і Губарєв заявили про участь у «виборах» глави «ДНР»



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Олександр Ходаковський

Раніше у Москві «засвітився» один із екс-ватажків «ДНР»

Колишній ватажок «Народного ополчения Донбасса» і самозваний «народний губернатор Донеччини» Павло Губарєв та екс-ватажок угрупування «Восток» Олександр Ходаковський оголосили про участь у «виборах» глави так званої «ДНР» 11 листопада.

Ходаковський висловив сподівання, що так званий «виконувач обов’язків глави «ДНР» Денис Пушилін не створюватиме штучних перепон для «кандидатів».

Губарєв 11 вересня опублікував звернення у зв’язку з убивством екс-ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Він зазначив, що йде на «вибори» зі «спільною мрією — мрією про возз’єднання з Росією».

Нагадаємо, Ходаковський був секретарем так званої ради безпеки «ДНР», «командиром» батальйону «Восток» та обіймав посаду «міністра держбезпеки «ДНР». Раніше він залишив Донецьк, у ЗМІ з'являлася інформація, що терорист перебуває в Москві.

Зазначимо, що після вбивства ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, за повідомленнями російських ЗМІ, у «республіці» готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.