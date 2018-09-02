Бойовики «ДНР» вибили зізнання із чотирьох затриманих за вбивство Захарченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ватажок бойовиків Олександр Захарченко був убитий в Донецьку внаслідок вибуху в ресторані Сепар

Бойовики не пускають місцевих «адвокатів» до затриманих, а зв’язок біля СІЗО глушать

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої «ДНР» Олександра Захарченка.

Про це Лисянський повідомив у Facebook.

За його словами, за всіма затриманнями у «справі» про замах на Захарченка стоїть так званий «оперативний штаб Міністерства державної безпеки «ДНР», який створено для «розслідування» вбивства ватажка бойовиків.

«Зараз вони стверджують про дві диверсійно-розвідувальні групи. І вже заявили про український слід. Зараз у них проходять по цій ДРГ 14 людей», — написав Лисянський.

Представник омбудсмена додав, що, за даними його джерела, чотири людини зізналися у співпраці з Україною.

«Але це фейк, показання вибивали. Поставлена ціль — після похорону Захарченка, який пройде завтра, 2 вересня, повністю оголосити громадськості про успішне завершення розслідування справи», — підкреслив Лисянський.

Також він розповів, що до затриманих не пускають місцевих «адвокатів», а зв’язок біля СІЗО глушать.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Загибель ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка - це провокація, яка веде до підвищення напруженості в регіоні, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко загинув внаслідок підриву бомби, встановленій в освітлювальному приладі.