РосЗМІ повідомили про можливий переворот у «ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Захарченко та Дмитро Трапезніков

ЗМІ стверджують, що «влада» Трапезнікова, поспіхом призначеного після вбивства Захарченка, нелегітимна

Після вбивства ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, за повідомленнями російських ЗМІ, у «республіці» готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

«Вже зараз в інтернеті поширюється інформація про нібито мітинг у центрі Донецька, на який запрошуються всі охочі, а метою цього заходу є донести до самого верху вимоги простих донеччан: ніяких «ДНР» і «ЛНР», ніяких кордонів, двом самопроголошеним республікам потрібно об'єднатися під єдиним прапором «Новоросії», - пише «Московский комсомолец».

ЗМІ стверджують, що «влада» Трапезнікова, у поспіху призначеного після вбивства Захарченка, нелегітимна: він «не обраний народом, не схвалений «парламентом» і не має ніяких підстав претендувати на цю посаду».

«Відхід Захарченка реанімує конфлікти і суперечки між різними угрупованнями в Донецьку. Може навіть розвернутися неабияка боротьба з непередбачуваним результатом, що обов'язково позначиться на ході виборів. І це саме та реакція, якої найменше хотіла б зараз Москва», - кажуть джерела МК.

Також, за повідомленнями ЗМІ, звучать заклики повернути терориста Стрєлкова в «ДНР». Нині він живе в Москві.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.